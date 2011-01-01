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الرئيس المدير العام لمجمع كوندور عبد الرحمن بن حمادي

بداية تشييد مصنع بيجو الجزائر شهر مارس المقبل
26 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع كوندور عبد الرحمن بن حمادي، وهو أحد الشركاء في مشروع مصنع بيجو الجزائر للسيارات أن الانطلاقة الفعلية لمصنع بيجو سيتروين ستنطلق شهر مارس الداخل، بعد مصادقة المجلس الوطني للاستثمار الاسبوع الماضي. وقال بن حمادي في حوار أجراه مع قناة البلاد أنه يتم حاليا العمل على تشكيل الملفات الخاصة بالمصنع لتتم في شهر مارس بداية تهيئة الأرضية وبناء الورشات. وحول تصنيع قطع الغيار في الجزائر، أكد بن حمادي أنه خلال الاسبوع الماضي تم عقد اجتماع مع مصنعي الغيار في فرنسا بحضور 120 مصنع من مختلف دول العالم، حيث أبدت العديد من الشركات رغبتها في اقتحام مجال تصنيع قطع غيار السيارات لبيجو الجزائر ومختلف العلامات الأخرى.

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