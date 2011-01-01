اختيار "الصحراء الغربية تنتفض " شعار للندوة الدولية للمقاومة السلمية يعكس عمق الفهم لاستراتيجيات المقاومة السلمية في الأرض المحتلة "

بواسطة المسار العربي /

أكد وزير الأرض المحتلة والجاليات ، عضو الأمانة الوطنية السيد البشير مصطفى السيد أن اختيار "الصحراء الغربية تنتفض "كشعار للندوة الدولية للمقاومة السلمية يعكس عمق الفهم لاستراتيجيات المقاومة السلمية التي تخوضها جماهير شعبنا بكل فئاتها بالأرض المحتلة . البشير مصطفى وفي كلمته خلال افتتاح اشغال الندوة الدولية للمقاومة السلمية " ندوة "الشهيد ديدا ولد اليزيد " ، أكد أن اختيار شعار "الصحراء الغربية تنتفض " للندوة الدولية للمقاومة السلمية يعكس عمق الفهم لاستراتيجيات المقاومة السلمية التي تخوضها جماهير شعبنا بكل فئاتها بالأرض المحتلة من معتقلين ومختطفين ومفقودين وطلبة ومعطلين وشيوخ .

وأضاف الوزير أن انتفاضة الاستقلال التي تكبر يوما بعد آخر لتعم التراب المحتل وتشكل بعنفوانها وعنفها الثوري انتفاضة حقيقة تعكس الشعار الذي نختاره لهذه الطبعة ، فالصحراء الغربية - يضيف البشير مصطفى – تنتفض بالفعل برفضها لاستمرار الاحتلال الغاشم ومواجهتها لكل أساليب التعذيب والترهيب والحصار والقمع تنتفض ضد القهر وانتهاك حقوق الانسان الصحراوي الأعزل تنتفض ضد النهب الممنهج لثرواتنا الطبيعية ، تنتفض من أجل احترام القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان من أجل الحق في تقرير المصير والاستقلال وبسط السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية .

وأوضح وزير الأرض المحتلة والجاليات أن الندوة فرصة لمناقشة وتسليط الضوء على النقاط الجوهرية المتعلقة أساسا بمجال حقوق الإنسان والبحث في الأساليب الكفيلة بصيانتها بدأ من الحق في تقرير المصير مرورا بغيرها من الحقوق التي تعتبر جزء لا يتجزء من حقوق الانسان المتكاملة .