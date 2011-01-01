Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

مدير مسجد ليفربول:

صلاح خير سفير للإسلام في إنجلترا
40 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أجرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية حواراً مع مؤمن خان، الرئيس التنفيذي لمسجد عبد الله كويليام سوسيتي في مدينة ليفربول، تحدث خلاله عن النجم المصري محمد صلاح جناح "الريدز"، مؤكداً أنه غيّر أفكار الجماهير الإنجليزية السلبية عن المسلمين، ويعتبر خير سفير للإسلام في إنجلترا. وقال مؤمن خان: "محمد صلاح جعل الجماهير الإنجليزية تحب الإسلام، بفضل أخلاقه الكريمة، فضلاً عن تسجيله للعديد من الأهداف الحاسمة التي جعلته معشوق الجماهير الأول، سواء في الدوري أم دوري الأبطال".وأضاف خان: "صلاح غيّر أفكار الجميع هنا عن الإسلام.. الجميع كانوا يخافون من المسلمين ويعتقدون أنهم إرهابيون، ويفجرون المباني والكنائس، لكن (مو) غيّر كل هذه الأفكار السلبية، وجعلهم يفكرون في الإسلام بشكل أفضل، فهو خير سفير للدين في إنجلترا".وتابع: "الدليل على ذلك الأنشودة التي ابتكروها له في مباراة بورتو بدوري الأبطال، إذ أشار فيها المشجعون إلى إمكانية اعتناقهم الدين الإسلامي في حال سجل اللاعب المصري المزيد من الأهداف". وواصل مؤمن خان حديثه: "حاولت كثيراً خلال السنوات الماضية تغيير تفكير الناس السيئ عن الدين الإسلامي، لكنني فشلت، وعندما وصل صلاح ساعدني كثيراً على ذلك، فهو شخص رائع". واختتم: "أريد من مشجعي كرة القدم أن يأتوا ويجلسوا في مسجدنا من أجل الانسجام والسلام، والجلوس مع صلاح.. إنه بطل حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 