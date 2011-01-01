صلاح خير سفير للإسلام في إنجلترا

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أجرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية حواراً مع مؤمن خان، الرئيس التنفيذي لمسجد عبد الله كويليام سوسيتي في مدينة ليفربول، تحدث خلاله عن النجم المصري محمد صلاح جناح "الريدز"، مؤكداً أنه غيّر أفكار الجماهير الإنجليزية السلبية عن المسلمين، ويعتبر خير سفير للإسلام في إنجلترا. وقال مؤمن خان: "محمد صلاح جعل الجماهير الإنجليزية تحب الإسلام، بفضل أخلاقه الكريمة، فضلاً عن تسجيله للعديد من الأهداف الحاسمة التي جعلته معشوق الجماهير الأول، سواء في الدوري أم دوري الأبطال".وأضاف خان: "صلاح غيّر أفكار الجميع هنا عن الإسلام.. الجميع كانوا يخافون من المسلمين ويعتقدون أنهم إرهابيون، ويفجرون المباني والكنائس، لكن (مو) غيّر كل هذه الأفكار السلبية، وجعلهم يفكرون في الإسلام بشكل أفضل، فهو خير سفير للدين في إنجلترا".وتابع: "الدليل على ذلك الأنشودة التي ابتكروها له في مباراة بورتو بدوري الأبطال، إذ أشار فيها المشجعون إلى إمكانية اعتناقهم الدين الإسلامي في حال سجل اللاعب المصري المزيد من الأهداف". وواصل مؤمن خان حديثه: "حاولت كثيراً خلال السنوات الماضية تغيير تفكير الناس السيئ عن الدين الإسلامي، لكنني فشلت، وعندما وصل صلاح ساعدني كثيراً على ذلك، فهو شخص رائع". واختتم: "أريد من مشجعي كرة القدم أن يأتوا ويجلسوا في مسجدنا من أجل الانسجام والسلام، والجلوس مع صلاح.. إنه بطل حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".