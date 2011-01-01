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حارس اتحاد العاصمة زماموش :

" هذا آخر موسم لي في الجزائر"
35 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

قرر قائد وحارس إتحاد العاصمة محمد الأمين زماموش الرحيل عن البطولة الجزائرية في نهاية الموسم حسب ما أكده أول أمس عقب الداربي العاصمي أمام المولودية. وبرر زماموش سبب إقدامه على هذه الخطوة بالتجاوزات الحاصلة في المباريات مضيفا أنه شاهد أمورا غير رياضية و ضغط رهيبا خلال فترة بين الشوطين. ونشير أن الحارس زماموش كان بطل الداربي بدون منازع حيث أنقذ عرين سوسطارة من عدة أهداف ولولاه لفازت المولودية بدون عناء وهذا بشهادة كل من تابع الكلاسيكو .

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