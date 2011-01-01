حمدي يواجه خطر الإقالة من تدريب اتحاد العاصمة

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يواجه مدرب فريق اتحاد العاصمة ميلود حمدي خطر الإقالة من تدريب الفريق بسبب التراجع الرهيب لكتيبة سوسطارة في الشوط الثاني بمناسبة الداربي الذي جرى أول أمس بملعب 5 جويلية الاولمبي أمام الغريم والجار مولودية الجزائر . وفشل حمدي تكتيكيا في المرحلة الثانية حيث أخرج المغربي رضا هجهوج وأقحم مكانه مدافع الأمر الذي مكن " العميد " من العودة في النتيجة بعد أن كان منهزما بثنائية دون رد. ودافع حمدي عن نفسه بقوة بعد المباراة قائلا : " التعادل بطعم الهزيمة، لو سجلنا الهدف الثالث لما قيل هذا الكلام (في رسالة لأنصار الاتحاد الذين شتموه بعد تعديل النتيجة) فريقنا لم يلعب بنفس طريقة الشوط الأول لهذا أقول أننا ضيعنا نقطتين".