"أشبالي يملكون شخصية قوية وزماموش حرمنا من الفوز "

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أشاد مدرب فريق مولودية الجزائر بيرنار كازوني أن أنصار الفريق هم من أعادوا الروح للاعبين في المرحلة الثانية وجعلوهم يعودون من بعيد في الداربي العاصمي أمام سوسطارة بعد أن كانوا متأخرين بثنائية دون رد . وقال كازوني في تصريحات صحفية بعد اللقاء:" جمهور المولودية ساهم بقسط كبير في عودتنا بقوة في الشوط الثاني حيث لم يتوقفوا عن التشجيع وما جعل اللاعبون يضاعفون من مجهوداتهم في المرحلة الثانية ". وأضاف :" لولا تألق الحارس زماموش لفزنا على الاتحاد بنتيجة ثقيلة وهو ما يبين أن الشخصية القوية للاعبين لأنه ليس سهلا أن تكون متأخرا بهدفين وتعود في النتيجة ". وختم تحيليله للمباراة :" بدأنا المباراة بتوتر وهو ما سهل للخصم أن يسجل هدفين في الشوط الأول، أما في الشوط الثاني فقد دخلنا بعزيمة وإرادة، وصححنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، وتمكنا من تسجيل الهدف الأول والثاني ".