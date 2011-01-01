ليبيا.. شرطة "الإنتربول" تدرج الورفلي على قائمة المطلوبين

بواسطة المسار العربي /

أدرجت الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول على قائمة المطلوبين القائد الليبي العسكري محمود الورفلي المتهم بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء. وذكرت "الإنتربول" أن الورفلي البالغ 40 عاما من العمر، وهو قائد في وحدة خاصة بالجيش الوطني الليبي، مطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية في سبع قضايا متعلقة بجرائم حرب. وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات الدولية في 15 أغسطس الماضي أمر التوقيف بحق القيادي الليبي المشتبه بارتكابه أو إصداره أوامر بارتكاب جرائم حرب في سياق 7 حوادث شملت 33 شخصا ووقعت في الثالث من يونيو 2016 و17 يوليو 2017 وذلك في بنغازي ماحولها. وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حينئذ أنه اعتقل الورفلي ويحقق معه، لكن المحكمة الجنائية تلقت تقارير لاحقة تفيد بأن الورفلي طليق وشارك في عمليات قتل أخرى. وطالبت الأمم المتحدة الشهر الماضي بتسليم الورفلي للمحكمة الجنائية فورا، بعد ظهوره في صور، وهو يعدم بالرصاص 10 أشخاص أمام مسجد في بنغازي استهدف في اليوم السابق بتفجير مزدوج بسيارتين مفخختين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أفاد مصدر عسكري ليبي لوكالة "رويترز" بأن الورفلي سلم نفسه إلى الشرطة العسكرية شرق ليبيا.