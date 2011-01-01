"منحنا شارة القيادة لمبولحي بالإجماع"

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

ولم يتعرض فريق الاتفاق السعودي لأي خسارة منذ وصول الحارس الجزائري وهاب رايس مبولحي لصفوف النادي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. مبولحي لعب مع الاتفاق في 5 مباريات (الباطن، الفتح، الفيحاء، الرائد والقادسية) مرتديًا شارة القيادة، ولم يدخل شباكه سوى 4 أهداف، تغلب في 3 مباريات (الفتح، الرائد والقادسية)، وحضر التعادل في اثنتين. يذكر أن الاتفاق ارتقى في جدول ترتيب الدوري السعودي إلى المرك العاشر برصيد 26 نقطة، متساويًا مع الشباب والفتح صاحبي المركزين الثامن والتاسع. وكشف الأمين العام لنادي الإتفاق، إبراهيم القاسم، بأن إدارته راضية كل الرضا عن المُستويات التي يُقدمها مبولحي. وقال في تصريحات إذاعية :"مبولحي ومنذ وصوله لصفوفنا لديه ثقل كبير في الفريق ". وأضاف :"عندما استقدمناه شاهدنا سيرته الكبيرة، وهو يظهر ذلك أيضا على أرضية الملعب، ومنحه شارة القيادة كان خيارا من المُدرب". وختم بالتأكيد على أن إدارة النادي ساندت طاقمها الفني بخصوص منح الثقة لـمبولحي في خيار أعطى ثماره بسرعة البرق.