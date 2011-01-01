سليماني يغيب مجددا أسبوعين إضافيين وظهوره الأول مع نيوكاسل يتأجل

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

عانى الجزائري إسلام سليماني مهاجم نيوكاسل يونايتد، من إصابة جديدة خلال التدريبات الأخيرة لفريقه وهو ما تسبب في تأجيل ظهوره الأول مع فريقه الجديد، الذي انضم له في جانفي الماضي قادما من ليستر سيتي على سبيل الإعارة. وقال الإسباني رافائيل بينيتيز، مدرب نيوكاسل، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي إن إصابة سليماني تجددت بعد إجهاده في التدريبات الأخيرة للفريق. وأضاف بينيتيز: "كل شيء كان على ما يرام بالنسبة لسليماني، لكن في الحصة التدريبية الأخيرة أحس ببعض الآلام في نفس مكان إصابته القديمة على مستوى الفخذ". وواصل: "الفحوص التي أجراها سليماني أكدت أنه سيغيب على الأقل لمدة أسبوعين إضافيين، وأظن أننا ضغطنا عليه كثيرا من أجل استرجاعه في أقرب فرصة". وتابع: "يجب عليه الصبر، ومحاولة التعافي بشكل جيد؛ لأننا بحاجة إليه في اللقاءات القادمة".ورغم تجدد إصابة سليماني ، إلا أن المدرب الإسباني أكد أنه لم يندم على انتدابه وهو يعاني من الإصابة، مضيفا أن سليماني لاعب موهوب وقادر على تقديم الإضافة لنيوكاسل.