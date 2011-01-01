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في تقرير لمجلة فرانس فوتبال:

الفرنسيون يفضلون بودبوز على نيمار
2 ساعات 40 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

طالبت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية في تقرير لها من خلاله رئيس الليغا الإسبانية بالعمل على تسهيل عودة الدوى الجزائري رياض بودبوز إلى البطولة الفرنسية .وانتقل بودبوز الصائفة الماضية من مونبيله الفرنسي إلى ريال بتيتس . وأبدت الصحيفة في ذات المقال استعداد الفرنسيين للتخلي عن نجم البي أس جي، نيمار داسيلفا والسماح بعودته لليغا، مقابل عودة بودبوز. وأوضح كاتب المقال، أنّ البطولة الفرنسية ومنذ رحيل بودبوز عنها، افتقدت للمسات الفنية التي كانت تصنع الفرجة في كل جولة.

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