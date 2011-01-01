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انطلاق عملية القرعة الإضافية للحج عبر ولايات الوطن
2 ساعات 58 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

انطلقت السبت عبر مختلف ولايات الوطن عملية القرعة الثانية الخاصة بالحج وتشمل العملية 2000 جواز سفر التي منحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمترشحين. وقد سبق لهؤلاء المترشحين أن تقدموا للقرعة أكثر من 10 مرات ولم يسعفهم الحظ. وكعينة من هذه العملية تمت القرعة بولاية الطارف السبت على 63 شخصا من اجل الحصول على ستة جوازات للحج. وقد اعرب بعض الفائزين بهذه القرعة عن "فرحتهم الكبيرة متمنين لغيرهم ممن لم يسعفهم الحظ نجاحا في المرة القادمة".

وتشرع يوم الأحد مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية الطارف في استكمال الشؤون الإدارية للحجاج الناجحين في قرعة الحج الإضافية.

وتوضح المديرة زبيدة شرفي في هذا الصدد"أن عملية القرعة جرت في أجواء عادية ونحن في انتظار الفائزين للتقدم لمصالحنا من اجل استكمال الإجراءات الإدارية".

وللإشارة بلغت حصة الحجاج بولاية الطارف لهذا الموسم 240 حاجا وحاجة.

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