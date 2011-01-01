التكتل النقابي يدعو وزارة التربية الى حوار حقيقي

بواسطة المسار العربي /

دعا التكتل النقابي لقطاع التربية الوزارة الوصية إلى حوار حقيقي يؤدي إلى حلحلة الوضعية التي وصلها القطاع، مؤكدا تمسكه بالمطالب التي رفعها خلال إضرابه الذي دام يومين. وقال التكتل الذي يضم خمس نقابات “الأنباف، الستاف، الأسنتيو، السناباست والكلا”، في بيان له، إن “وزارة التربية متناقضة بخصوص نظرتها لمبدأ الحوار و مفهومه، حيث تؤمن فقط بالحوار الشكلي الذي لا يفضي إلى نتائج ملموسة بقدر ما يهدف إلى محاولة إحراج التنظيمات النقابية أمام الرأي العام” فيما “دعتها إلى حوار حقيقي يؤدي إلى حلحلة الوضعية التي وصل إليها القطاع لتجنبه هزات أخرى البلاد في غنى عنها”.

كما أعلن التكتل عن تمسكه بالمطالب المرفوعة مع استعدادهم للتصعيد في حال بقاء الوضع على حاله وتتمثل مطالب النقابات في الدعوة لإعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين،

تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس، مع تخصيص مناصب كافية للترقية في كل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة إضافة إلى مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص ، تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، وتوحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد. مع الرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.