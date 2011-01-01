"نصارع على ثلاثة جبهات ونراهن على أنصارنا لحسم الكلاسيكو

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تحسر قائد مولودية الجزائر عبد الرحمن حشود في تصريحات إذاعية لعدم قبول إتحاد العاصمة تأجيل مُباراة “الداربي” بـ24 ساعة. وصرّح حشود قائلا :" رفض إدارة سوسطارة تأخير الداربي إلى الغد سيزيد من تحفزينا من أجل الفوز ".وأضاف : نُركز على الاسترجاع البدني بعد المجهودات الكبيرة التي بذلنها أمام اوتوهو الكونغولي ".وتابع :" نُعوّل على دعم أنصارنا لمواصلة حصد النتائج الإيجابية”. وختم :” نصارع على ثلاث جبهات وبالتالي فإننا نستهدف الفوز في جميع المُباريات التي ندخلها والمجموعة واعية بالمسؤولية المُلقاة عليها".