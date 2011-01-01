يايا يغيب رسميا عن الداربي والهجوج يكتشفه لأول مرة

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

قرر الطاقم الطبي لفريق إتحاد العاصمة إعفاء الجناح ” فوزي يايا ” رسميا عن لقاء الداربي ضد مولودية الجزائر بسبب الإصابة التي تعرض لها و التي ستبعده لأكثر من أسبوع عن الملاعب و توجب عليه الخضوع للراحة و كان ” يايا ” قد تأسف كثيرا لتضييع الداربي و وعد بحضوره و دعم زملائه معنويا . وفي ذات السياق يكتشف المغربي ” رضا الهجهوج ” داربي الجزائر لأول مرة في حياته فرغم لعبه لداربيان عاصميان ضد كل من إتحاد الحراش ونصر حسين داي لكن لم يسبق له و ان شارك في داربي الاتحاد والمولودية و هو الذي كان قد لعب داربي المغرب بين الرجاء والوداد كما يطمح لإعادة سيناريو لقاء اتحاد بلعباس على ملعب 5 جويلية و لما لا التسجيل في شباك الحارس شاوشي .