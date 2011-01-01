داربي ملتهب بملعب 5 جويلية وأم معارك البقاء في البليدة

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تختتم اليوم الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بإجراء أربعة مباريات أبرزها الداربي العاصمي الكبير بين الجارين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر والذي سيكون ملعب 5 جويلية الأولمبي مسرحا له. ومن المنتظر أن يشهد هذا اللقاء تنافسا كبيرا في فوق المستطيل الأخضر وفى المدرجات بسبب قيمة الرهان كون كل فريق يطمح في لعب ورقة اللقب فضلا على طابعه المحلي. وسيدخل "العميد"، منتشيا بالفوز الساحق على أتوهو الكونجولي بتسعة اهداف دون رد ، في دوري أبطال أفريقيا، للخروج منتصرًا، مع تشديد الخناق على شباب قسنطينة، الذي يمر بفترة فراغ رهيبة، بينما يبحث اتحاد العاصمة عن الفوز، لتحقيق نفس الهدف. و في باقي اللقاءات ينتظر شباب بلوزداد تنقل شاق إلى بشار لمواجهة شبيبة الساورة . ويحل وفاق سطيف ضيفًا على أولمبي المدية، على ملعب الشهيد إمام إلياس، وعينه على النقاط، والحفاظ على أمل اللعب على لقب البطولة ، رغم أن المنافس بأمس الحاجة إلى الفوز أيضًا. وأخيرا سيكون التنافس مشتعلا في قاع الترتيب، بين اتحاد البليدة الذي وضع قدما في الدرجة الثانية، ودفاع تاجنانت الباحث عن الفوز للخروج من عنق الزجاجة .

مباريات السبت :

أولمبي المدية 15:00 وفاق سطيف

شبيبة الساورة 16:00 شباب بلوزداد

اتحاد البليدة 16:00 دفاع تاجنانت

اتحاد الجزائر 17:00 مولودية الجزائر