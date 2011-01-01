سمير قسيمي: "ما الذي تفعله نصوص مهلهلة في القائمة القصيرة للبوكر"

بواسطة المسار العربي / أوراري م

انتقد الروائي الجزائري "سمير قسيمي"، القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" 2018، حيث عبر عن استغرابه من وصول نص ضعيف إلى هذه المرحلة حسب تعبيره.

وبعد أن بارك "سمير قسيمي"، لمن وصولوا للقائمة القصيرة للبوكر، تساءل لاحقا 'ماذا يفعل نص شهد الراوي في القائمة القصيرة، وهو نص ضعيف ومهلهل إلى درجة أن وجوده في الطويلة اغتصاب لقيمة البوكر... ماذا يفعل هذا النص، في الوقت الذي غابت فيه نصوص قوية وجميلة كـ"النجدي" لطالب الرفاعي أو "الساق فوق الساق" لأمين الزاوي؟".

يشار إلى أن الروائي سمير قسيمي المتوج بجائزة أسيا جبار في طبعتها ما قبل الأخيرة، سبق له أن نجح في بلوغ اللائحة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية‮ ''‬البوكر‮'' بفضل روايته‮ "‬يوم رائع للموت‮'' الصادرة في‮ لبنان عن الدار العربية للعلوم ناشرون،‮ ومنشورات الاختلاف.

وأعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، الأربعاء 21 فيفري 2018، القائمة القصيرة للدورة الحادية عشرة، والتي ضمت ست روايات من العراق والسودان وفلسطين والسعودية والأردن وسورية.

وضمت القائمة روايات "ساعة بغداد" للعراقية شهد الراوي، و"زهور تأكلها النار" للسوداني أمير تاج السر، و"وارث الشواهد" للفلسطيني وليد الشرفا، و"الحالة الحرجة للمدعو ك" للسعودي عزيز محمد، و"حرب الكلب الثانية" للأردني إبراهيم نصر الله، و"الخائفون" للسورية ديمة ونوس.

وتشكلت لجنة التحكيم من الأكاديمي والناقد الأردني إبراهيم السعافين، والكاتبة السلوفينية باربرا سكوبيتس، والروائي الفلسطيني محمود شقير، والمترجمة الجزائرية إنعام بيوض، والكاتب الإنجليزي من أصل سوداني جمال محجوب.

والجائزة العالمية للرواية العربية، هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، ترعاها مؤسسة جائزة البوكر في لندن، وتدعمها ماليا دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتستحق كل رواية بلغت القائمة القصيرة جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، فيما تحصل الرواية الفائزة على 50 ألف دولار أخرى، إضافة إلى ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

ومن المقرر إعلان اسم الرواية الفائزة، في 24 إبريل/نيسان، في الإمارات، عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب. goo.gl/rDJFJY