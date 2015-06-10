هل ستتحرك السلطات لإيقاف سرطان سيدار؟

بواسطة المسار العربي /

كشفت القناة التلفزيونية "الجزائرية وان" في تحقيق أعدته حول مشاريع شركة سيدار الدولية بالجزائر تم بثه سهرة أول أمس حيث تناول هذا التحقيق جملة التجاوزات التي قامت بها الشركة في حق الجزائريين من غش في الانجاز وتجاوز للقوانين وتحايل على من فتحوا لها باب الاستثمار ووفروا لها كل إمكانيات وفرص النجاح .

وتوصل التحقيق إلى أن كل المشاريع التي أنجزتها هذه الشركة كلها فاشلة بنسبة 100 بالمائة بل الأدهى والأمر من ذلك هو خراب بيوت مئات الجزائريين الذين دخلوا في استثمار الملايير بفعل شراء العقارات من هذه الشركة التي تفننت في ابتزازهم وامتصاص دمهم إلى آخر قطرة تاركة إياهم يواجهون مصيرا مجهولا لوحدهم بسبب عدم حصول أي مشروع من مشاريع الشركة على شهادة المطابقة certificat de conformité ،فالمركز العملاق بمنطقة الشراقة هجره المستثمرون ونفس الشيء بالنسبة لمركز سيدي يحي وها هو مركز التجارة بالمحمدية "mohamadia mool " يسير نحو نفس المصير وهو الإفلاس بفعل تخلي شركة سيدار عن التزاماتها الأخلاقية والقانونية .

وفي هذا الإطار هل ستتدخل السلطات العمومية إما بإجبار شركة سيدار على إصلاح ما أفسدته طيلة السنوات الماضية أو اللجوء إلى طريقة أخرى وهى الاتفاق مع الملاك لإيجاد صيغة جديدة بعيدة عن البيروقراطية تنقذ من خلالها ما يمكن إنقاذه وبالتالي الحصول على شراكة تربح المستثمرين وتدر مداخيل إضافية للخزينة العمومية من خلال منح شهادة المطابقة لهذه المراكز حتى يتمكن أصحابها من النشاط وبالتالي تحصيل مداخيل ينجر عنها في نهاية الأمر ضرائب تستفيد منها الجماعات المحلية .

وبالمحصلة فهل التحقيق الذي بثته "الجزائرية وان" سيدفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد شركة سيدار التي عاثت في العقار فسادا وذلك بمنعها مستقبلا من الحصول على استثمارات جديدة داخل الجزائر وكذا منعها من بناء أي مشروع آخر عقابا لها على ما اقترفته من تجاوزات مست كل من اقترب منها أو تعامل معها.

المحكمة تفصل في النزاع بين سيدار وبلدية المحمدية

فصلت مؤخرا المحكمة في النزاع القائم بين شركة سيدار العقارية وبلدية المحمدية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي حول قانونية تخلي سيدار عن تسيير المركز التجاري بالمحمدية، حيث عقدت الشركة جمعية عامة بتاريخ 10/06/2015، بصفتها المتصرف الإداري ووفقا لمقتضيات المادة 62 من قانون 11/04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، والذي يلزم المرقي العقاري بضمان الملاك لمدة سنتين.

وبعد الانسداد الذي شهدته العلاقة بين جمعية الملاك والشركة، قامت هذه الاخير بالتخلي عن عملية التسيير دون عقد جمعية عامة كما ينص عليه القانون وتخلت نهائيا عن التسيير ابتداء من 01/01/2018، حيث رفضت المحكمة كل الادعاءات التي قدمتها سيدار، بحكم بطلان ما تمخض عن الجمعية المنعقدة سالفا التي الغتها جمعية عامة اخرى استثنائية عقدت بتاريخ 28/05/2016، ووجود حكم قضائي اخر صادر عن محكمة الحراش بتاريخ 13/04/2017، يقضي بعدم قبول الدعوى الفضائية المرفوعة ضد البلدية وعليه فان شركة سيدار ملزمة قانون بالعودة الى النقطة صفر والبدء في عملية تسيير المركز لمدة سنتين جديدتين غير قابلة للنقاش بحكم قوانين الجمهورية.

ع. ع