" تلقيتُ تهديدات بِسبب عدم مشاركتي أمام الكاميرون"

بواسطة المسار العربي /

أطلق أمس المدافع الدولي الجزائري فوزي غلام لاعب نابولي تصريحات مثيرة أكد خلالها تلقيه تهديدات بِسبب تغيّبه عن مقابلات المنتخب الوطني في الآونة الأخيرة. وقال غلام في مقابلة صحفية مع جريدة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية : "تلقيتُ تهديدات، رغم أنّ بعض أنصار المنتخب الوطني الجزائري يتناسون خوضي مقابلات دولية وأنا أعاني بدنيا ومصاب،لم يحدث أن رفضت دعوة المنتخب الوطني، الالتزام بِتشريف الألوان الوطنية أمر لا نقاش فيه".

وكان غلام قد غاب عن مباراة "الخضر" والمضيف الكاميروني في الـ 7 من أكتوبر الماضي، ضمن إطار تصفيات مونديال روسيا 2018، وذلك بِداعي المرض. ولكن الدولي الجزائري شارك في مقابلتَين بِرسم بطولة إيطاليا، في الفاتح من أكتوبر والـ 14 من الشهر ذاته (قبيل وبُعيد مواجهة الكاميرون). وهو ما أثار الجدل. حتى أن الفاف أرسلت طبيب "محاربي الصحراء" إلى نابولي، للتأكّد من صحة مزاعم غلام بِشأن مرضه. واختتم تصريحاته قائلا: "يوجد في الجزائر صنفان بعضهم يُثمّنون عملك، وبعض آخر يسعون لِتشويه صورتك".