بلفوضيل مطلوب في البطولة الصينية

بواسطة المسار العربي /

أبدى نادي بيجينغ رنهي الصيني، اهتمامه بخدمات المهاجم الدولى الجزائري إسحاق بلفوضيل، ورغبته في التعاقد معه هذا الشتاء، على شكل إعارة. وكشفت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، أن نادي بيجينغ رنه، يريد خدمات مهاجم فيردر بريمن، بلفوضيل، على شكل إعارة لنهاية الموسم الجاري. وأوضح ذات المصدر، أن الميركاتو الصيني يدوم إلى غاية الـ28 فيفري، وبإمكان بلفوضيل تغيير الأجواء في حال توصل الناديين لاتفاق. وتزامن هذا الخبر مع عودة بلفوضيل، لتدريبات فريقه فيردر بريمن، بعد أن غاب عن المباراة الماضية أمام فولسبورغ، بسبب تواجده في فرنسا. وكانت إدارة نادي ستاندار دو لياج قد أعارت بلفوضيل الصيف الماضي إلى نادي فيردر بريمن، لِمدّة مواسم واحد مع إمكانية شراء النادي الألماني عقد الدولي الجزائري عند نهاية استحقاق 2017-2018. وافتك فريق رينهي مُؤخّرا تأشيرة الصعود إلى بطولة القسم الأوّل الصيني لكرة القدم، بعدما حلّ وصيفا عند نهاية مشوار بطولة الدرجة الثانية، في النسخة الماضية.