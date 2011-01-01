تايدر : " سعيد باحتكاكي بالجالية الجزائرية المغتربة في كندا"
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أعرب اللاعب الجزائري لفريق مونتريال الكندي ” سفير تايدر” عن سعادته بعد احتكاكه بالجالية الجزائرية المغتربة في كندا. وقال تايدر أمس في تصريحات نقلتها عديد المواقع الرياضية : "كنت على علم أن مونتريال تضم العديد من الجزائريين والمغاربية قبل انضمامي إلى الفريق ". وأضاف: " تلقيت العديد من رسائل الدعم من طرف جاليتنا هنا في مونتريال".وختم:"بالنسبة لي يشرفني ويسعدني أن أدخل البسمة لهذه الجالية، وأنا متشوق لرؤيتهم في الملعب..لقد أفرحني كثيرا رؤية هذا العدد الكبير من جاليتنا بعيدا عن أرض الوطن".
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