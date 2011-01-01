"الكاف" يعدل موعد مباراة السوبر الإفريقي

بواسطة المسار العربي /

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعديلًا على موعد مباراة السوبر الإفريقي، التي ستقام يوم 24 فيفري ، بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. وقرر "كاف" إقامة اللقاء الساعة الرابعة عصرًا (بتوقيت المغرب) بدلًا من السابعة والنصف مساءً، دون أي توضيح من مسئولي الاتحاد الإفريقي بشأن سبب هذا التعديل. وسيقود حكم الساحة الزامبي جياني سيكازوي هذه المباراة، التي ستجمع بين بطلي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية العام الماضي 2017.