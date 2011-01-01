247 ضحايا تسربات الغاز في الجزائر سنة 2017 بلغوا

بواسطة المسار العربي /

توفي 65 شخص على مستوى الوطن خلال سنة 2016 بسبب تسرب بغاز أول أكسيد الكربون فيما تم تسجيل 247 حالة تسمم و93 تدخل لأعوان الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز عبر كل المديريات التابعة لها في سنة 2017 وهو نصف ما سجل هذا الموسم. وأرجعت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز في بيان لها امس الارتفاع المحسوس لهذه الحصيلة إلى كثرة الاستهلاك للغاز اثر الظروف المناخية الأخيرة وانخفاض درجات الحرارة، خاصة بمناطق الهضاب العليا، أين تم تسجيل أكبر حصيلة.

وتمكنت الجهات الطبية المتدخلة من إنقاذ 182 شخصا من الموت؛ 107 منهم في ولايات الشرق الجزائري، مع الإشارة إلى أن من بين أسباب الاختناقات، قدم أجهزة التدفئة وعدم صيانة التوصيلات المتعلقة بها، إضافة إلى التركيب العشوائي لهذه الأجهزة و انعدام التهوية الذي يبقى وراء ارتفاع عدد الضحايا كما ذكرنا.

وأوضح ذات البيان أن عدم احترام مقاييس الأمان أثناء تركيب تجهيزات التدفئة، لاسيما فيما يتعلق بالتهوية وإغلاق الصمامات بشكل جيد من التصرفات قد تساهم هي كذلك في الاختناقات بالغازات المحروقة ودعت الشركة إلى ضرورة اختيار سباك مؤهل من طرف مصالح مؤسستها لأنه يملك الخبرة ويضمن عملية ترصيص وفق المقاييس لتفادي التسربات.

كما أكد ذات المصدر أن الحملة التحسسية لشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز لا تزال مستمرة، الهادفة للحفاظ على أرواح المواطنين من هذا القاتل الفتاك، إيماننا في ذلك قوي وشعارنا يبقى وسيظل من أجل شتاء دافئ وآمن.