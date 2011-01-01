ورقلة.. أحكام بين الإعدام و البراءة في حق عناصر جماعة إرهابية

بواسطة المسار العربي /

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في إطار جلستها المنعقدة الأحد أحكاما تراوحت ما بين الإعدام و البراءة في حق أفراد جماعة إرهابية.

و أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالإعدام في حق 12 شخصا بعد إدانتهم بجناية الانخراط في منظمة إرهابية و القيام بأفعال تستهدف أمن الدولة و استقرار مؤسساتها و الاعتداء المعنوي و الجسدي على الأشخاص و القتل العمدي.

كما نطقت ذات الهيئة القضائية حضوريا بتبرئة ساحة المسميين (ز-ط 59 سنة) و (ع- ر40 سنة) بعد إسقاط التهمة التي كانت موجهة لهما في إطار هذه القضية و هي جناية المشاركة في منظمة إرهابية وعدم التبليغ عن جناية.

ووفقا لمحضر الإحالة القضائية فقد توصلت المصالح الأمنية خلال 2016 تاريخ توقيف كل من (ز-ط) و (ع-ر) الى أن التحقيقات بخصوص الاعتداء الإرهابي الذي نفذه المدعو (ب-ع- س) في يونيو 2012 على مقر القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة بينت أنه ينتمي إلى منظمة إرهابية تضم في صفوفها عديد الأشخاص من بينهم (ز-ط) و (ع-ر) اللذان كانا يتواصلان عن طريق الهاتف بمنفذ العملية وهو الأمر الذي كان محل نفي من طرفهما خلال جميع مراحل التحقيق.

وكان ممثل الحق العام قد أشار في مرافعته حول هذه القضية إلى وجود قرائن واضحة تفيد بأن المسميين (ز-ط) و (ع-ر) كانت لديهما اتصالات هاتفية مع المدعو (ب-ع-س) حيث يتبين ذلك من خلال سجل المكالمات الهاتفية لكل منهما ملتمسا إدانتهما بالمؤبد.