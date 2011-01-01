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ميهوبي:لجنة خاصة بسطيف لمباشرة تحديد الاضرار وترميم تمثال عين الفوارة
4 ساعات 17 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أوفد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لجنة إلى ولاية سطيف اثر اقدام شخص ثبت انه مختل عقليا على محاولة تحطيم التمثال الرمز لعين الفوارة وسط المدينة.

واعتبر ميهوبي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن عملية التخريب هذه تعد  سلوكا هستيريا متهورا واصفا التمثال بالتحفة الفنية المعروفة والتي عمرها اكثر من 120 عام في قلب مدينة سطيف والتي أصبحت جزء من هوية هذه المدينة الثقافية والفنية .

وأضاف ميهوبي بالقول "بمجرد سماعنا الخبر قمنا بارسال لجنة تضم  مختصين في عملية ترميم الآثار سيقومون بمباشرة عملية تحديد الأضرار والقيام بما تفرضه عملية الترميم".  

 

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