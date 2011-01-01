مقتل 136 مدنيا جراء غارات التحالف في اليمن في 13 يوما

بواسطة المسار العربي /

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن غارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية أسفرت عن مقتل 136 مدنيا في اليمن منذ 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وذكر المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، خلال اجتماع بالأمم المتحدة، أن الحوادث التي تأكدت منها الأمم المتحدة تضم 7 غارات على السجن بمنطقة شعوب في محافظة صنعاء يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 سجينا.

وأوضح أن الغارات طالت محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وتعز باليمن، مشيرا إلى أن زيادة عدد الضحايا ناجمة عن تكثيف غارات التحالف في أعقاب مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحسب معطيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قتل في اليمن منذ بدء العملية العسكرية للتحالف في مارس/آذار عام 2015، وحتى 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري 5 آلاف و558 مدنيا وأصيب أكثر من 9 آلاف آخرين بجروح.