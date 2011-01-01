رئيس جنوب افريقيا يجدد تضامن بلاده مع كفاح الشعب الصحرواي من أجل تقرير مصيره

بواسطة المسار العربي /

جدد رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما تأكيد تضامن بلاده مع حق الشعب الصحراوي في نيل الحرية و تقرير مصيره, مشددا على أن انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي من شأنه إعطاء فرصة جديدة للتعاطي معه حول القضية الصحراوية و البحث عن تسويتها عبر تطبيق قرارات وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع.

جاء ذلك خلال تقديم الرئيس زوما تقريره السياسي أمام المؤتمر ال 54 لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم, المنعقد بمدينة جوهانسبورغ في الفترة من 16 الى 20 ديسمبر الجاري بمشاركة وفد من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب يضم في عضويته محمد يسلم بيسط عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو ووالي ولاية العيون, و سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى جنوب افريقيا البشير الراضي.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية, اليوم الاثنين, أن ممثل الجمهورية الصحراوية يسلم بيسط أعرب خلال تدخله عن تقدير بلاده لموقف المؤتمر الوطني الافريقي الذي طالما "عبر عن تضامنه مع كفاح الشعب الصحراوي في كافة المنابر و على كافة المستويات".

وقال المسؤول الصحراوي في كلمته أن "هذا الموقف النبيل ينطلق من تقاليد الكفاح المشترك و التحالف القائم بين حركتينا و الذي وقعه الزعيمان الراحلان اولفر تامبو و محمد عبد العزيز في أوج معاركنا البطولية ضد التوسع المغربي ونظام الابارتيد اللذان كانت تجمعهما علاقات وثيقة من التآمر و التكالب ضد شعبينا و حركتينا التحرريتين".

وتطرق المندوب الصحراوي في كلمته إلى "الموقف المتعنت" للمغرب المتمثل في وقفه لمفاوضات التسوية مع جبهة البوليساريو, و طرده لبعثة الاتحاد الافريقي من مدينة العيون المحتلة? ورفضه لزيارة البرلمان الإفريقي و كذا رفضه لزيارة لجنة حقوق الانسان الافريقية, فضلا عن محاولاته المستمرة لتخريب العمل الافريقي المشترك إلى جانب انتهاكاته لحقوق الإنسان والتصعيد الممنهج لنهب ثروات الشعب الصحراوي.

وأكد عضو جبهة البوليساريو أن ممارسات الاحتلال المغربي هذه, هي "دلائل و براهين على التعنت و سوء النية و المماطلة", داعيا المجتمع الدولي الى مواجهتها بكل "حزم عن طريق فرض العقوبات السياسية و الاقتصادية و الرياضية على المحتل المغربي, مثلما حدث مع نظام الابارتيد حتى يحترم الشرعية الافريقية والدولية و ينهي احتلاله لتراب الجمهورية الصحراوية".

ويذكر أن أشغال المؤتمر ال 54 لحزب المؤتمر الوطني الافريقي شهدت تطرق العديد من الوفود الاجنبية المشاركة -و منها حزب جبهة التحرير الوطني و حزب جبهة الزانو في زيمبابوي- في تدخلاتهم الى كفاح الشعب الصحراوي مجددين تضامنهم و مساندتهم لهذا الشعب حتى ينال استقلاله و يقرر مصيره, وفق ما أفادت وكالة الانباء الصحراوية.