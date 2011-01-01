تدمير ستة مخابئ للجماعات الإرهابية بالمدية

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تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين من تدمير ستة مخابئ للجماعات الإرهابية ومعدات لصناعة المتفجرات إثر عملية بحث وتفتيش بالمدية حسب ما اورده هذا الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بالمدية/ن.ع.1،كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الـ 18 ديسمبر 2017،ستة (06) مخابئ للجماعات الإرهابية ومعدات لصناعة المتفجرات".

وفي مجال محاربة التهريب والجريمة المنظمة، اوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من غليزان وسيدي بلعباس/ن.ع.2، "ثمانية (08) تجار مخدرات وضبطت 34,11 كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6، "أربع (04) مركبات رباعية الدفع وطنا (01) من المواد الغذائية، في حين تم توقيف 48 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار والأغواط".