البحرية الليبية: إنقاذ 157 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد الجمعة

بواسطة المسار العربي /

أعلنت القوات البحرية الليبية عن إنقاذ 157 مهاجرا غير شرعي، عبر عمليتين منفصلتين قبالة سواحل البلاد، يوم الجمعة.

وأفاد مكتب الإعلام بالقوات البحرية، اليوم السبت، بأن العملية الأولى تمت من قبل زورق "صبراتة" على بعد 3 أميال بحرية عن الساحل أمام محطة التحلية ببلدة الخمس، وأسفرت عن إنقاذ 47 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم 21 طفلا و10 نساء.

وذكر البيان أن جميع المهاجرين تم إنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية، حيث جرى تسليمهم إلى مركز إيواء وقدمت المساعدات الطبية والإنسانية لهم "بحضور الهيئة الطبية الدولية".

أما العملية الثانية، التي قامت بها دورية تابعة إلى جهاز حرس السواحل القطاع الأوسط، فأسفرت عن إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين، من بينهم 25 امرأة و7 أطفال، أحدهم "في حاله صحية سيئة جدا".