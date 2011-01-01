المجموعة الافريقية للأممية الاشتراكية تؤكد دعمها لجهود الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لحل القضية الصحراوية

بواسطة المسار العربي /

لواندا - جددت المجموعة الافريقية للأممية الاشتراكية التأكيد على مواقفها المساندة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا لقرارات الأمم المتحدة, وأكدت دعمها لمجهودات للأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريس, ومبعوثه الشخصي, هورست كوهلر, الهادفة الى التوصل الى حل سلمي عادل ودائم للقضية الصحراوية.

وأكدت المجموعة الافريقية للأممية الاشتراكية, في ختام أشغالها في لواندا (أنغولا), و التي حضرها سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى انغولا, اباه الديه الشيخ, على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, كما أوردته مصادر إعلامية صحراوية الخميس.

ودعت المجموعة في "بيان لواندا" الذي صدر بعد يومين من الاشغال, طرفي النزاع ,المغرب و جبهة البوليساريو, الى "استئناف المفاوضات المباشرة بشكل جدي للتعجيل بتنفيذ مخطط التسوية الأممي القاضي بتنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".

وتعد الأممية الاشتراكية منظمة سياسية دولية تضم في عضويتها 162 منظمة و حزبا سياسيا من القارات الخمس ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي أو الاشتراكي أو العمالي.