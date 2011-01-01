إرهابي يسلم نفسه بتمنراست

بواسطة المسار العربي /

قام إرهابي صباح الخميس بتسليم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست, حيث يتعلق الأمر بالمسمى "أ.كداو" ي المدعو "أبو موسى" و الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبيي سّلم إرهابي نفسهي صباح اليوم 14 ديسمبر 2017 للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست. ويتعلق الأمر بالمسمى "أ. كداو"ي المدعو"أبو موسى"ي الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012."

و أوضح ذات المصدر أنه كان بحوزة هذا الإرهابي "مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف" و "مخزن ذخيرة مملوء" و "قنبلتين يدويتين", فضلا عن "ثلاث قذائف هاون".

و ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلادي "تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية".