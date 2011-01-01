بن غبريت تعلن عن امتحانات مهنية جديدة تنظم في 21 يناير المقبل
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أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الثلاثاء على تنظيم امتحانات يوم 21 يناير 2018 تخص التحاق المعلمين بالمدارس الابتدائية و الترقية في الطور الثانوي.
وكتبت السيدة بن غبريت على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أنه سيتم "تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للإلتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية، و تنظيم دورة جديدة للإمتحانات المهنية الخاصة بالترقية في رتب استاذ التعليم الثانوي ومساعد رئيسي للتربية ومساعد رئيسي للمصالح الإقتصادية ومستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني".
وأضافت الوزيرة أن الرزنامة كما يلي : التسجيل وإيداع الملفات بمراكز خاصة على مستوى مديريات التربية تكون ابتداء من 14 ديسمبر 2017 الى غاية 04 يناير 2018.
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