بن غبريت تعلن عن امتحانات مهنية جديدة تنظم في 21 يناير المقبل

بواسطة المسار العربي /

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الثلاثاء على تنظيم امتحانات يوم 21 يناير 2018 تخص التحاق المعلمين بالمدارس الابتدائية و الترقية في الطور الثانوي.

وكتبت السيدة بن غبريت على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أنه سيتم "تنظيم امتحان شهادة الكفاءة المهنية للإلتحاق برتبة معلم مدرسة ابتدائية، و تنظيم دورة جديدة للإمتحانات المهنية الخاصة بالترقية في رتب استاذ التعليم الثانوي ومساعد رئيسي للتربية ومساعد رئيسي للمصالح الإقتصادية ومستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني".

وأضافت الوزيرة أن الرزنامة كما يلي : التسجيل وإيداع الملفات بمراكز خاصة على مستوى مديريات التربية تكون ابتداء من 14 ديسمبر 2017 الى غاية 04 يناير 2018.