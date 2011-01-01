ملعب تيزي وزو الجديد.. توقعات بتسليم المشروع في أغسطس 2018 و تجنيد القروض المالية

بواسطة المسار العربي /

تيزي وزو - أكد يوم السبت وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي أن ملعب تيزي وزو الجديد سيتم استلامه في شهر أغسطس 2018 مشيرا إلى تجنيد القروض المالية الخاصة له.

وأوضح السيد ولد علي الذي قام بزيارة متابعة و تقييم لأشغال إنجاز ملعب 50.000 مقعد مغطى يقع بواد فلي أنه "سيتم تخصيص غلاف مالي إضافي لرسم السنة المالية 2018 لفائدة هذا المشروع ليضاف إلى 5 مليار دج الذي تم رصدها الصيف الماضي لإنهاء أشغال بناء هذا الملعب."

وأضاف أنه مع تخصيص هذه الاعتمادات المالية لتسوية مشكل الوضعية المالية لمجمع المؤسسات المكلف بإنجاز هذا الهيكل الرياضي الذي بلغ نسبة تقدم قدرت ب 70 "لم يعد يطرح".

وأعطى الوزير تعليمات إلى مجمع المؤسسات الموكل له أشغال إنجاز الملعب من أجل زيادة وتيرة العمل بغية وضعه حيز الخدمة خلال الموسم الرياضي المقبل 2018-2019.

وتعد أشغال هذا الهيكل الرياضي الذي سيكون أول ملعب مغطى على المستوى الوطني و الذي يحوي على ملحقة و فضاء لرياضة ألعاب القوى بسعة 6.500 مقعد و ميدان مغطى بالعشب الطبيعي و مواقف للسيارات في مرحلة وضع الإطار المعدني و التغطية علما أن عملية وضع المدرجات و الأعمال الكبرى قد انتهت.

يذكر أن هذا المشروع --الذي يقع بالمخرج الغربي لمدينة تيزي وزو مسجل في عام 2005 و انطلقت أشغاله سنة 2010 -- يجري إنجازه وفقا للمعايير الدولية (فيفا 2011) بحيث سيكون لديه نظام تسيير تقني ممركز سيضمن العمل الجيد لهذه المنشأة الرياضية. وقد تم إسناد عملية إنجازه إلى مجمع من المؤسسات الجزائرية و التركية.

وقال السيد ولد علي أن أشغال إنجاز الملاعب الأربعة الكبرى المسجلة بموجب برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و هي كل من ملعب الجزائر العاصمة (براقي و الدويرة) و تيزي وزو و وهران تعرف وتيرة تقدم "مرضية للغاية" كما تحظى بمتابعة "صارمة" من طرف المصالح التقنية التابعة لدائرته الوزارية بالتنسيق مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الولايات المعنية.