الرابطة الأولى.. مولودية وهران تستعد للتخلص من ثلاث صفقات صيفية "فاشلة"

بواسطة المسار العربي /

قبل أسبوع واحد عن افتتاح سوق التحويلات الشتوية، بدأت إدارة مولودية وهران في إعادة ترتيب بيتها الداخلي من خلال وضع ثلاثة لاعبين في قائمة المسرحين، حسب ما استفيد يوم الجمعة من النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم.

والملاحظ على القائمة المعنية أنها تضم عناصر استقدمت كلها خلال الصائفة المنصرمة، وكان الجميع في المولودية يراهن عليها بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تمتلكها في الملاعب الوطنية. و يتعلق الأمر بكل من المدافع عادل لخضاري والمهاجمين محمد أمين العمالي ومحمد طيايبة، الذين يستعد مسيرو فريقهم لفسخ عقودهم.

ولم يشارك لخضاري، القادم من مولودية بجاية بعد نزول الأخيرة إلى الرابطة الثانية، إلا في المباراتين الأوليين للمولودية، بعد تعرضه لإصابة في الجولة الثانية أمام نادي بارادو، وهو السيناريو الذي يشبه ما عاشه العمالي، اللاعب السابق لاتحاد بلعباس، الذي تعرض لكثير من الإصابات، ولكنه تألق أيضا بغياباته المتكررة عن التدريبات عندما يكون جاهزا.

أما طيايبة، الذي عاد إلى الجزائر الصائفة الماضية بعد تجربة لسنة واحدة ببطولة الدرجة الثانية القطرية، فقد فشل في حجز مكان أساسي له في تشكيلة المدرب التونسي معز بوعكاز الذي لم يعد يستدعيه حتى ضمن قائمة ال18، مثلما هو الحال عليه في مباراة اليوم الجمعة أمام الوصيف شبيبة الساورة (00ر16 سا)، ضمن الجولة ال14 من البطولة.

ويواجه رئيس المولودية أحمد بلحاج انتقادات لاذعة من محيط فريقه الذي يتهمه بالإخفاق مرة أخرى في عملية الانتدابات، وهي الاتهامات التي تطاله منذ اعتلائه رئاسة مجلس إدارة نادي عاصمة الغرب الجزائري في صائفة 2013.

وتحتل مولودية وهران المرتبة السادسة ب18 نقطة، وبفارق 12 نقطة كاملة عن الرائد شباب قسنطينة.