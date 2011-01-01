ماكرون يصف ب "المؤسف" قرار تحويل السفارة الامريكية الى القدس

بواسطة المسار العربي /

- وصف الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون الاربعاء بالجزائر العاصمة قرار الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب بتحويل سفارة الولايات المتحدة الامريكية الى القدس ب "المؤسف".

و خلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته الى الجزائر, وصف الرئيس ماكرون ب "المؤسف" قرار الرئيس الامريكي الذي اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل, ملحا في هذا الصدد على ضرورة "الحل القائمة على دولتين".

و قال "لا يسعني الا أن استنكر هذا القرار الاحادي الجانب (...) الذي لا يلزم إلا الولايات المتحدة الامريكية" مشيرا الى أن هذا القرار "يتناقض و القانون الدولي و لوائح الامم المتحدة".

و أضاف "لا احتاج الى ادانته (هذا القرار) فهو يندرج في ذاته في هذا السياق".