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ماكرون يصف ب "المؤسف" قرار تحويل السفارة الامريكية الى القدس
28 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

- وصف الرئيس  الفرنسي, إيمانويل  ماكرون الاربعاء بالجزائر العاصمة  قرار الرئيس الأمريكي, دونالد  ترامب بتحويل سفارة الولايات  المتحدة  الامريكية الى القدس ب "المؤسف". 

و خلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته الى الجزائر, وصف الرئيس ماكرون ب "المؤسف" قرار الرئيس الامريكي الذي اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل, ملحا في هذا الصدد على ضرورة "الحل القائمة على دولتين". 

و قال "لا يسعني الا أن استنكر هذا القرار الاحادي الجانب (...) الذي لا يلزم إلا الولايات المتحدة الامريكية" مشيرا الى أن هذا القرار "يتناقض و القانون الدولي  و لوائح الامم  المتحدة". 

و أضاف "لا احتاج الى ادانته (هذا القرار) فهو يندرج في ذاته في هذا السياق". 

 

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