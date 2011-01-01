تنس/دورة المحترفات بمدينة نوليسالاسبانية.. الجزائرية ايناس ايبو تدخل الجدول النهائي

بواسطة المسار العربي /

تأهلت لاعبة التنس الجزائرية ايناس ايبو أمس الاثنين, الى الجدول النهائي للدورة الدولية لمدينة نوليس الاسبانية للاعبات المحترفات عقب انسحاب منافستها اليونانية ديسبينا باباميشايل في الشوط.

وسيطرت اللاعبة الجزائرية (18 سنة) خلال الدور التصفوي الثالث والاخير على حساب متصدرة المجموعة رقم 2, بالفوز في الشوط الاول (6-2) وبعدما كانت متقدمة ب(2-1) في الشوط الثاني انسحبت منافستها اليونانية اثر اصابة.

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وبهذا تدخل ايبو الجدول النهائي لتواجه يوم غد الاربعاء الاسبانية أنجيلا فيتا بولودا التي استفادت من بطاقة دعوة "ويلد كارد".

وتجرى المنافسة, التي تبلغ جائزتها المالية 25 الف دولار, على أرضية ترابية خاصة بنادي مدينة نوليس للتنس بمشاركة قرابة مائة لاعبة على غرار الهولندية بيبيان شوفز (المركز 204 عالميا), النرويجية أولريكي ألكيري (2019 عالميا) والاسبانية سيفيا سولر اسبينوزا (222 عالميا).