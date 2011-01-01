الجزائر تدين الاغتيال "الشنيع" للرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح

بواسطة المسار العربي /

أدانت الجزائر بشدة الاغتيال "الشنيع" للرئيس اليمني الأسبق، علي عبد الله صالح، حسب ما أفاد به الثلاثاء 05 ديسمبر، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "إن الجزائر تدين تمام الإدانة الاغتيال الشنيع الذي أودى بحياة المغفور له، علي عبد الله صالح، الرئيس الأسبق للجمهورية اليمنية".

وأضاف نفس المصدر: "أيّا كان مقترفو هذه الجريمة وأيّا كانت الأسباب التي يتذرعون بها لتبريرها، إنها فعل همجي يخل بكرامة الإنسانية جمعاء وبقيمها".