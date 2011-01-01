الجزائر تدين الاغتيال "الشنيع" للرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح
ساعة واحدة مضت
بواسطة
أدانت الجزائر بشدة الاغتيال "الشنيع" للرئيس اليمني الأسبق، علي عبد الله صالح، حسب ما أفاد به الثلاثاء 05 ديسمبر، بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "إن الجزائر تدين تمام الإدانة الاغتيال الشنيع الذي أودى بحياة المغفور له، علي عبد الله صالح، الرئيس الأسبق للجمهورية اليمنية".
وأضاف نفس المصدر: "أيّا كان مقترفو هذه الجريمة وأيّا كانت الأسباب التي يتذرعون بها لتبريرها، إنها فعل همجي يخل بكرامة الإنسانية جمعاء وبقيمها".
عدد القراءات: 1