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الجزائر تدين الاغتيال "الشنيع" للرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أدانت الجزائر بشدة الاغتيال "الشنيع" للرئيس اليمني الأسبق، علي عبد الله صالح، حسب ما أفاد به الثلاثاء 05 ديسمبر، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "إن الجزائر تدين تمام الإدانة الاغتيال الشنيع الذي أودى بحياة المغفور له، علي عبد الله صالح، الرئيس الأسبق للجمهورية اليمنية".

وأضاف نفس المصدر: "أيّا كان مقترفو هذه الجريمة وأيّا كانت الأسباب التي يتذرعون بها لتبريرها، إنها فعل همجي يخل بكرامة الإنسانية جمعاء وبقيمها".

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