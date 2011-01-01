تركيا تقتل 13 مسلحا كرديا بغارات على شمال العراق

بواسطة المسار العربي /

أعلن الجيش التركي عن تصفية 13 مسلحا كرديا بغارات جوية نفذتها، اليوم الأربعاء، مقاتلات تابعة له على مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني (تركي) في شمال العراق.

وأوضحت رئاسة أركان الجيش التركي، في بيان وزعته مساء اليوم على وسائل إعلام مختلفة: "أسفرت ضربة جوية نفذت يوم 27 سبتمبر (أيلول) من العام 2017 في شمال العراق عن تصفية 13 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني قاموا بالتحضير لهجمات (ضد تركيا)".

وشددت رئاسة أركان الجيش التركي على أن جميع المقاتلات عادت بسلام إلى مواقع إقلاعها في تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش التركي أن مقاتلاته شنت، أمس الثلاثاء، غارات ضد مواقع لمسلحي ذلك الحزب في منطقتي الزاب وأفاشين باسيان يشمال العراق، أدت إلى تدمير مستودعات أسلحة وذخيرة وملاجئ ومخابئ.

يذكر أن "حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا في تركيا، يتخذ من شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات الكردية العراقية، كما يحتل 515 من القرى الكردية في المنطقة، بحسب ما أورده "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق.

وتشن القوات التركية غارات على مواقع هذا الحزب التركي الكردي في شمال العراق، بهدف منع تسلل مسلحيه إلى عمق تركيا لشن هجمات إرهابية هناك، حسب ما تؤكده أنقرة.

وجرى استئناف النزاع المسلح بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني في يوليو/تموز من العام 2015 بعد انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها بينهما في مارس/آذار من العام 2013.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الغارات التركية الأخيرة تأتي بعد الاستفتاء على استقلال كردستان العراق، الذي أجرته سلطات الإقليم يوم الاثنين الماضي، الذي تعارضه بشدة السلطات العراقية المركزية وعدد من الدول، على رأسها تركيا وإيران.

وتنفذ تركيا والعراق حاليا مناورات عسكرية مشتركة في قضاء سيلوبي عرب المحاذي لإقليم كردستان العراق.