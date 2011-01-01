"حكايات قريتي" على شرف ليالي الفيلم العربي الهولندي بالأردن

بواسطة المسار العربي /

عمان- يشارك الفيلم الجزائري "حكايات قريتي" للمخرج كريم طرايدية في عروض "ليالي الفيلم العربي الهولندي" التي انطلقت فعالياتها مساء الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس القادم.

وتنظم هذه الليالي السينمائية مؤسسة عبد الحميد شومان (ثقافية) بالتعاون مع مهرجان "نوتردام" للسينما والسفارة الهولندية في عمان، وقال المنظمون بأن اختيار فيلم "حكايات قريتي" على غرار الفيلمين الهولنديين "ليلى إم" من إخراج ماكي دي يونغ و "فندق المشاكل"، من إخراج مانو ريشيي تم على أساس "النجاح الكبير" الذي لقيه في الأوساط السينمائية العالميّة، باعتباره أحدث نماذج الأفلام التي تعالج قضايا تتعلق بالعالم العربي، خاصة في الجزائر وتونس والمهاجرين في هولندا.

وسيتم عرض الفيلم الجزائري مساء الأربعاء بسينما " الرينبو" بالعاصمة عمان، ويأمل رئيس قسم السينما في المؤسسة الناقد السينمائي عدنان مدانات في حضور عدد كبير من محبي السينما من الأردنيين وغيرهم من جنسيات أخرى ممن يريدون اكتشاف أفضل نماذج الافلام العربية.

وتوج الفيلم وهو من نوع الافلام الروائية الطويلة (93 دقيقة) مؤخرا بالجائزة الكبرى للدورة الرابعة لمهرجان السينماءات الإفريقية "أفريكلاب" بتولوز (فرنسا) كما فاز قبلها بجائزة التحكيم للدورة الثالثة من مهرجان السعيدية السينمائي "سينما بلا حدود" بالمغربي الذي جرت فعالياته شهر أغسطس الماضي.