غلق مخابر جامعية " لعدم نجاعتها "

بواسطة المسار العربي /

كشف المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي حفيظ أوراقي الأربعاء بسطيف أن الوزارة "تعتزم غلق عدد من المخابر الجامعية عبر الوطن لعدم نجاعتها مقابل تدعيم أخرى ذات مردود علمي".

و أوضح ذات المسؤول في تصريح لـ/وأج على هامش فعاليات الدورة الثانية للجنة القطاعية الدائمة لذات الوزارة التي تحتضنها على مدار يومين قاعة المحاضرات لجامعة "محمد لمين دباغين" (سطيف 2) ي بأن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ستقوم بغلق عدد معتبر من المخابر الجامعية يتراوح عددها مابين 300 إلى 400 مخبر من أصل 1440 مخبر الموجودة حاليا على المستوى الوطني .

و أضاف نفس المتحدث بأن قرار الغلق جاء بعد مرحلة تقييم شامل دامت سنتين شملت جميع المخابر الجامعية و خلصت إلى "عدم نجاعة" العديد منها فيما سيتم بالمقابل "تدعيم مخابر أخرى ذات مردود علمي".

و في سياق ذي صلةي دعا السيد أوراقي في تدخله خلال أشغال هذه الدورة إلى استحداث مؤسسات اقتصادية تكنولوجية انطلاقا من الجامعة من خلال إعطاء فرصة للطلبة لإنشاء مؤسسات اقتصادية "رائدة تكنولوجيا" لتكون كما قال نواة

اقتصادية صناعية على الصعيد المحلي يتم إدخالها ضمن الاستراتيجية الوطنية.

و أكد كذلك على ضرورة "التفكير بشأن استحداث مؤسسات ناشئة نتاج جامعي و إعطاء فرصة للطالب لكي يتحكم في مصيره"ي مبرزا كذلك ضرورة "بناء نموذج وطني خاص بالبحث العلمي" يكون جزائريا أصيلا "غير مستنسخ من الخارج".

و ذكر السيد حفيظ أوراق بالمناسبة ببرنامج الحكومة في مجال البحث العلمي متطرقا إلى الوضع الحالي في الجزائر و الإمكانات المتاحة في المجال و كيفية تجسيد إستراتيجية الوزارة الوصية في إطار تنمية الاقتصاد الوطني .

للإشارة فإن هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية الدائمة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي تأتي بعد تلك المنعقدة في شهر أبريل الماضي بسيدي بلعباس و تندرج ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير البحث العلمي بهدف تجسيد برنامج

الحكومة.

و تتضمن أشغال الدورة الثانية تقديم عديد المداخلات من طرف خبراء و مختصين في المجال و تنظيم ورشات على أن تختتم يوم غد الخميس بقراءة تقارير الورشات حسب ما علم من المنظمين.