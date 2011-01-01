هل افلس الوطن ؟

بواسطة المسار العربي /

الكل يتحدث عن افلاس الدولة ؟ نعم الافلاس كأن الامر يتعلق "ببوتيكة" كثر حولها "البواتك" الذين يبيعون للناس بالقرض المريح، ففشلت "البوتيكة" وافلست بسبب المنافسة، إنه من الصعب تصور إفلاس الدول لأنه حالة نادرة جدا تأتي بسبب شح الموارد والحروب والأمراض الفتاكة وحتى في هذه الحالات قلما نسمع عن كلمة "افلاس" لأن الرأس مال الحقيقي هو الإنسان الذي يمكنه أن يحول السراب إلى ماء زلال، كما كان الشأن في اليابان التي لا تملك نفطا ولا صحراء ولا هواء نقيا ولا طاقة شمسية ولا طاقة الريح ارض مهددة بالزوال يوما ما، أو كما هو الشأن بالنسبة لكوريا الجنوبية التي لا تملك ما ذكرنا، حتى الصومال لم يتم الحديث عن افلاسه، أي نعم تم الحديث عن مجاعة وعن فقر وعن وعن ولكن لم يتحدث فيه الناس عن افلاس، لأن البلاد معروف بأنه مخزن من مخازن السمك في العالم التي يمكن في حالة رجاحة عقل من يسير أن يعيد الصومال إلى المكان الذي يستحقه، فعلامَ نفلس نحن ونملك اكبر بر وفيه بحر وفيه الفلاحة تطعم الصين مضاف إليها جوعى العالم في كل مكان ونملك من المعادن ما لا عين رأت ولا عين سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلماذا يتم تحذير الناس من افلاس وشيك وحديث عن ارتفاع الأسعار وعن استحالة ارجاع القروض الى البنوك وعن استحالة تحصيل الجباية وعن وعن، فما الذي يفعله ملايين الشباب العاطل او المعطل عن العمل؟ ما الذي تفعله الأراضي البور في الصحراء الممتدة على مد البصر ومياهها التي لا تنضب؟ ما الذي يفعله العقل الجزائري وما ذا ينتظر ؟فهل افلسنا نحن ام تراه الوطن؟ أبدا لا يفلس الوطن ولكن في بلدي الانسان الذي افلس وعجز عن النهوض وسط خيرات لا تعد ولا تحصى