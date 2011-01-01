رابطة أبطال إفريقيا.. اتحاد الجزائر يمر إلى نصف النهائي بشق الأنفس

بواسطة المسار العربي /

تأهل نادي اتحاد الجزائر "بصعوبة" إلى الدور نصف النهائي من كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, بعدما اكتفى بتحقيق نتيجة التعادل السلبي أمام ضيفه فيروفيارو دي بيرا الموزمبيقي (0-0), أمسية السبت، فوق ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي, في إياب الدور ربع النهائي و ذلك بعدما فرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب (1-1), السبت الماضي بمدينة بيرا.

ويبدو أن زملاء المدافع المخضرم ربيع مفتاح, قد وقعوا في فخ نتيجة الذهاب، أمام منافس لعب بدون عقدة و حاول قلب الطاولة على الاتحاد, سيما و أنه ضيع ما لا يقل عن ثلاث فرص سانحة للتهديف, كان من شأنها أن تقضي على أحلام العاصميين في أغلى منافسة إفريقية للأندية بعقر ديارهم .

ودخل الموزمبيقيون إياب الدور ربع النهائي بنوع من الحذر, قبل أن يتحرروا في الشوط الثاني و يأخذوا زمام المبادرة, عبر اللعب بطريقة هجومية, حيث ضيع دايو أنطونيو فرصة فتح باب التهديف عند الدقيقة (56), كما اقترب القائد مانويل فيرنانديز من الوصول إلى شباك الاتحاد على مرتين (د 57 و د 73), لولا براعة الحارس لمين زيماموش, الذي انقذ عرينه بصعوبة بالغة.

وكاد أن يضيع أشبال المدرب بول بوت, ورقة التأهل إلى المربع الذهبي لصالح ممثل الموزمبيق, في حالة تلقيهم لهدف واحد, سيما و أن التشكيلة العاصمة لم تتوصل إلى إيجاد الحلول اللازمة على مستوى خط الهجوم, من أجل توقيع هدف الأمان.

وافتقد لاعبو اتحاد الجزائر, للفعالية أمام المرمى, حيث لم يتمكنوا من تجسيد بعض الفرض التهديفية التي سنحت لهم في نهاية المواجهة, على غرار الضربة الرأسية لحمزة كودري في الدقيقة (76), و محاولة درفلو التي أنقذها حارس فيروفيارو وجها لوجه (د 80).

وبالتالي اقتطع "أبناء سوسطارة" تأشيرة العبور إلى الدور نصف النهائي بفضل الهدف الذي وقعه المهاجم درفلو, يوم السبت الماضي في لقاء ذهاب ربع النهائي عندما عاد الاتحاد بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) من مدينة بيرا.