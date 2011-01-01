الجزائر ضيف شرف مهرجان قرطاج السينمائي

بواسطة المسار العربي /

أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية أن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي استقبلالأحد 24 سبتمبر بالجزائر ‘نجيب عياد’ مدير مهرجان قرطاج السينمائي الذي عبر عن رغبة إدارة المهرجان التونسي في اختيار الجزائر ضيف شرف للدورة التي ستنطلق فعالياتها يوم الـ 4 من نوفمبر القادم، حيث سيحتفى بالسينما الجزائرية ضمن برنامج خاص “.تتخلله عروض لاهم الأفلام الكلاسيكية الجزائرية و أفلام “الفيلم الجديد.

كما ستقدم عروض فنية ومعارض حول تاريخ السينما الجزائرية .

وأشارت الوزارة إلى أن عزالدين ميهوبي رحب بهذه الدعوة وعبرعن استعداد الوزارة من خلال مؤسساتها الثقافية لتوفير شروط إنجاح هذا الموعد الذي سيعزز “بلا شك “التعاون الثقافي بين البلدين في عديد المجالات وهو الذي كان محل اتصال هاتفي بينه وبين وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين