أويحيى: إجراءات لقيادة المرحلة القادمة

بواسطة المسار العربي /

كشف الوزير الأول احمد أويحيى عن عدة إجراءات ستتخذها الحكومة خلال المرحلة القادمة، وبعد المصادقة على مخطط العمل الذي يستهدف استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأوضح الوزير الأول أن هذه الإجراءات من شأنها مواجهة الوضع القاسي الذي خلفته الحالة المالية التي تمر بها البلاد ، مبرزا أنه "على الأمة أن تعرف ما هي التحديات التي نواجهها مثل مخاطر توقيف العديد من المشاريع وفقدان العديد من المواطنين لمناصب عملهم و وصول العديد من المؤسسات إلى مرحلة الإفلاس".

وتابع اويحي:"الحكومة تشرح هذه الحقائق بهذا الوضوح، حتى تضع الجميع في الصورة بشفافية وتشركهم في مسعى إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني".

ومن ضمن هذه الإجراءات، استقراء واستشراف القانون والنصوص التنظيمية والإقرار باللامركزية في قرارات الاستثمار، من خلال تكليف الولاية بدراسة الملفات ومعالجتها ، الأمر الذي من شأنه أن يخلق تنافسية بين الولايات ومعرفة أية ولاية جلبت الاستثمارات أكثر، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة مع الأجانب.

وسيتم الإبقاء على كل الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين، بما في ذلك الاستثمار في الهضاب العليا والجنوب والتي تدوم لمدة 10 سنوات.

كما ستسهر الحكومة -يتابع اويحيى- على تلبية كل الطلب على العقار الصناعي، والذي يتوفر على خزان لا بأس به مبرزا أن الحكومة ستدعم كل بلدية تحتاج إلى بناء منطقة نشاط اقتصادي على ترابها.

وتلح الحكومة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى الخواص من أجل قبول برنامج إعادة تأهيل المؤسسات، حسب الوزير الأول، مؤكدا أن الحكومة ستقدم امتيازات في هذا الإطار.

كما ستشجع الحكومة الدعم في مجال ترقية البحث الاقتصادي في المؤسسات، سواء العمومية أو الخاصة، بالإضافة إلى تثمين مجهوداتها في مجال تكوين اليد العاملة و الإطارات مع تشجيع الخواص المستعدين لتكوين اليد العاملة في قطاعاتهم ومساعدتهم على استقبال المتربصين في مؤسساتهم.

وتشدد الحكومة على مواصلة إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية وتشجيعه من أجل مرافقة وتحصين السوق الوطنية والمحافظة على العملة الصعبة وتحرير مكانة المنتوج الوطني في السوق كذلك.