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توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية
15 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس السبت، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية، حسبما أفاد به الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس السبت 23 سبتمبر 2017، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية/ن.ع.1."
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت عناصر الدرك الوطني بتمنراست/ن.ع.6ي مهربين اثنين وضبطوا 52967  قرص لمختلف الأدوية والمواد الصيدلانية، في حين تم توقيف 05 تجار مخدرات و04 مهربين وضبط 937 قرص مهلوس و5471 وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وتلمسان وسعيدة ومعسكر/ن.ع.2.
ومن جهة أخرىي أوقف حراس الشواطئ 24 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالقالة/ن.ع.5ي في حين تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان ومعسكر و ورقلة.
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