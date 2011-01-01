ترامب يهدد بإزالة كوريا الشمالية عن الوجود

بواسطة المسار العربي /

وجّه رئيس أمريكا، دونالد ترامب، تهديدا وجوديا لكوريا الشمالية، وهدد بأنها لن تكون قادرة على البقاء، إذا ما نفذّت التهديدات التي أطلقها وزير خارجيتها في الجمعية العامة مساء السبت. وقال ترامب في موقعه على تويتر "لقد استمعت للتو لخطاب وزير خارجية كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة: إذا كان يصور أفكار رجل صواريخ صغير (زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ - اونا) فإنها لن تستمر طويلا".

وقال الوزير الكوري الشمالي، ري يونغ هو، إن كوريا الديمقراطية تسعى جاهدة لتحقيق التكافؤ العسكري مع الولايات المتحدة، وإن القوات النووية في بيونغ يانغ تشكل عاملا رادعا حصرا. وفى الوقت نفسه حث الوزير الولايات المتحدة وحلفاءها على "التفكير مرتين" قبل القيام باستفزازات عسكرية ضد بلاده.

وقال الوزير إن ترامب "شخص مختل عقليا مصاب بجنون العظمة وملك الكذب" وأضاف إنه "رجل عصابات أطلق جملة كلمات عنيفة ومتهورة" ضد كوريا الشمالية. واعتبر أن ترامب يشكل اليوم "أكبر تهديد للسلام"، قائلا: "إذا ما هاجمنا الولايات المتحدة فسيكون هو المسؤول عن ذلك".

وبنفس الطريقة والأسلوب ردّ ترامب على وزير خارجية بيونغ يانغ، قائلا إن كوريا الشمالية لن تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة، اذا كان وزير خارجية هذه الجمهورية قد عبّر يوم السبت في كلمته أمام العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن موقف قيادة البلاد.