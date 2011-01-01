ناشط حقوقي يندد بانتهاكات حقوق الإنسان من طرف المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة

بواسطة المسار العربي /

ندد الناشط الحقوقي الصحراوي حسنة أبا مًولاي الداهي، بسياسة المحتل المغربي المستمرة في قمع الأصوات المنادية بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشيرا إلى الاعتقالات و أعمال العنف والتعذيب التي تطال الصحراويين في الأراضي المحتلة.

وقال حسنة أبا مًولاي الداهي في محاضرة نشطها تحت عنوان "الحق في التعبير" بمقر مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف أن سياسة المحتل المغربي تجاه الصحراويين "لم تتغير منذ سنة 1975 في قمع كافة الأصوات المنادية بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وأشار على وجه الخصوص إلى استهداف النظام المغربي للنشطاء الحقوقيين والاعتقالات التي تطالهم، حيث بث خلال الورشة فيديوهات توثق العنف الذي تواجه به أجهزة الأمن المغربية المظاهرات السلمية، حسب ما أوردته مصادر إعلامية صحراوية اليوم الثلاثاء.

كما أثار الناشط الصحراوي الحصار الإعلامي المفروض على المنطقة و استهداف النشطاء الإعلاميين، مذكرا بوضع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، مستندا في هذا الشأن إلى ما تعرض له المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة اكديم ازيك.

كما تطرق الناشط الحقوقي الصحراوي خلال حديثه على ملف المعطلين الصحراويين الذين يعانون القمع اليومي جراء تعبيرهم عن رفضهم للاستنزاف الغير شرعي لثروات أرضهم وتأكيدهم عن حقهم في الاستفادة من خيرات أرضهم، مذكرا في ختام مداخلته أن المغرب هو "قوة عسكرية محتلة للصحراء الغربية".