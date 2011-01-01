"حفل اعتزال" تحصد جائزتين بمهرجان "عشيات طقوس المسرحية" بالاردن

بواسطة المسار العربي /

تمكنت مسرحية " حفل اعتزال" لجمعية "السكاملة" للمسرح لبلدية بوسماعيل بولاية تيبازة من التتويج بجائزتين في ختام الطبعة العاشرة من مهرجان " عشيات طقوس المسرحية" بالاردن بمشاركة عروض مسرحية تمثل تسعة دول عربية.

وافتك العرض المسرحي الجزائري جائزة أفضل سينوغرافيا للمخرج خالد بلحاج وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني للممثلة الشابة شيراز بن زريقة التي تقمصت دور العجوز "خيرة" بكل احترافية وتمكن بشهادة لجنة تحكيم المهرجان وأهل الاختصاص ممن حضروا مختلف العروض المسرحية المتنافسة.

وبالمناسبة عبرت شيراز عن فرحتها العارمة بهذا التتويج الاول لها على المستوى الدوليي مؤكدة بان هذه الجائزة " ستكون حافزا لها كي تعمل اكثر وتبدع في مجال المسرح الذي تعشقه بجنون".

أما رئيس جمعية " السكاملة" قاصدي مهدي فقد عبر عن افتخاره الكبير للقبول الذي حظيت به المسرحية لدى المختصين في المهرجان والجمهور الاردني ي مشيرا الى ان نجاح " حفل اعتزال" في أول خرجتها الدولية " يعكس نجاح الشباب الجزائري المحب للفن الرابع والذي يسعى ي رغم الصعوبات المادية والماليةي الى اعلاء كلمة وصوت الجزائر من خلال خشبة المسرح".

وأكد أن طموحات وآمال فرقته المسرحية "كبيرة ولن تتوقف عند هذا الحد "ي مضيفا ان هاتين الجائزتين "ستعطينا بالدرجة الاولى دفها معنويا للمضي قدما لترسيخ مسرح جزائري متطور و ذي حس إبداعي ".

ودعا الممثل قاصدي مهدي الجهات القائمة على قطاع الثقافة والمسرح والفنون بان تثق في ابداع وامكانيات الشباب الجزائري وتمدهم بالدعم الضروري يقائلا بان كل تتويج لفرقته "هو تتويج للجزائر اولا وأخيرا".

‎وشاركت في منافسات المهرجان الذي دام خمسة ايام مسرحيات " كثيان بشرية " من الاْردن و " الموعد " من ليبيا و " الشرقي الذي فقد " من المملكة العربية السعودية و " جدع النار" من جمهورية السودان الديمقراطية الى جانب مسرحية " المخفوقة بنت أبوها " من تونس و مسرحية " صراخ جثَّة " من دولة الامارات العربية المتحدة و مسرحية " المهاجر " من مملكة البحرين الى جانب مسرحية "حفل اعتزال " من الجزائر ومسرحية " ولو كنت " من مصر.