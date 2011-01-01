قتلى في قصف جوي تركي على العراق

بواسطة المسار العربي /

أكد شهود عيان وصحفيون محليون ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي التركي شمالي محافظة دهوك، إلى سبعة قتلى.

وقال الإعلامي محمود نهيلي الموجود في منطقة ديرلوك: "حصيلة ضحايا القصف الجوي التركي على منطقة سيدان الحدودية شمال قضاء العمادية بلغت سبعة قتلى من المدنيين".

وأضاف نهيلي، أن "مدنيين اثنين في عداد المفقودين حتى الآن"..."جميع الضحايا كانوا في تلك المنطقة بهدف صيد الأسماك".

من جهتهم، أفاد شهود عيان، بأن طائرات حربية تركية هاجمت منطقة حدودية تقع شمال محافظة دهوك، مشيرين إلى أن الهجوم استمر نحو نصف ساعة.

وقال شاهد عيان: "طائرات حربية تركية هاجمت منطقة كورزار الحدودية التابعة لناحية شيلادزي بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك".

وأضاف شاهد آخر، أن "ألسنة النيران شوهدت تتصاعد من المواقع التي قصفت".

وكان الجيش التركي، أعلن أن طائراته دمرت مواقع ومستودعات أسلحة وملاجئ، تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت هيئة الأركان التركية اليوم، إن القصف أصاب أهدافا في مناطق زاب وأفاشين وباسيان الجبلية شمالي العراق، القريبة من الحدود مع تركيا.

ولم يورد الجيش مزيدا من التفاصيل حول توقيت الضربة أو الأهداف المصابة، لكنه أكد أن جميع طائراته عادت بسلام.

يذكر أن القوات التركية استأنفت قصفها لمعاقل "حزب العمال الكردستاني"، في يوليو/تموز من عام 2015، لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.