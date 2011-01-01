العاصمة .. أزيد من 50 حزب في المحليات المقبلة

بواسطة المسار العربي /

سيتنافس أزيد من 50 حزب سياسي و 12 قائمة حرة بمناسبة انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر المقبل على 1254 مقعد بولاية الجزائر، حسبما أكده أحمد بوأحمد مدير الادارة المحلية والانتخابات و المنتخبين لذات الولاية.

وقال السيد بواحمد لواج أن هذه الأحزاب السياسية و القوائم الحرة ستتنافس في 23 نوفمبر المقبل على 1199 مقعد بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية (المترشحون:28 حزب و 10 قوائم حرة ) و 55 مقعد آخر بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي (المترشحون 29 حزب و قائمتين حرتين) مما يشكل مجموع 1254 مقعد.

وتتوزع ال1199 مقعد علي مجالس 57 بلدية عبر العاصمة أهمها خمس بلديات تتشكل مجالسها من 33 مقعدا و 17 بلدية ب23 مقعدا و 30 جماعة محلية ب19 مقعدا فيما تتذيل القائمة 4 بلديات ب15 مقعدا وبلدية واحدة ب 13 مقعدا حسب توضيحات المصدر الذي اشار الي ان توزيع عدد المقاعد يخضع للكثافة السكانية في كل جماعة محلية. وبخصوص المجلس الشعبي الولائي فإنه يضم 55 مقعدا .

وبشان سحب و إيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية اكد السيد بوأحمد أن آخر أجل هو 24 سبتمبر المقبل على الساعة 00سا00 ليلا.

أما بالنسبة لشروط المشاركة في هذه الاستحقاقات فإنه يشترط على الأحزاب السياسية المشاركة أن تكون قد تحصلت خلال الانتخابات المحلية لسنة 2012 على 4 بالمائة من الأصوات أو 10 مقاعد. و في حالة عدم توفرها على هذه الشروط يجب عليها ان تدعم ملفها بتوقيعات من ناخبي الدائرة الانتخابية (50 توقيع لكل مقعد مطلوب شغله)ييوضح المسؤول. و يشترط كذلك ان تكون هذه التوقيعات مصادق عليها أمام ضابط عمومي (رئيس بلدية أو نائب رئيس البلدية أو الأمين العام للبلدية أو محضر قضائي) حتى يتم الموافقة عليها.

وقال المسؤول الولائي أن العاصمة ستوفر بمناسبة استحقاقات 23 نوفمبر المقبل عبر 57 بلدية 5130 مكتب للاقتراع موزع على 644 مركز انتخابي".