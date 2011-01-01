الطبعة الثانية من تظاهرة "هنا قسنطينة" السبت المقبل

بواسطة المسار العربي /

سيحتضن قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة يوم السبت المقبل الطبعة الثانية من تظاهرة "هنا قسنطينة"، حسب ما كشف عنه رئيس جمعية "نوميديا فنون" المبادرة لتنظيم هذه التظاهرة السيد لونيس ياعو.

و في تصريح لوأج أوضح نفس المسؤول الجمعوي بأن هذه التظاهرة التي تنظم بالتعاون مع دار النشر "الفضاء الحر"، تستهدف على وجه الخصوص تناول واقع مدينة قسنطينة و محاولة تغييره نحو الأفضل، و تقديم الإضافة المرجوة لهذه المدينة التي يزيد عمرها عن ألفي سنة علاوة على تسليط الضوء على المسارات المهنية لعديد الشخصيات البارزة في مختلف المجالات.

و أضاف بأن برنامج هذه التظاهرة يرتكز على 3 محاور رئيسية هي "منتدى قسنطينة" و"لقاءات قسنطينة" و"مجانين كافي ريش" ذلك المقهى المعروف الواقع بحي القصبة بوسط مدينة قسنطينة.

و استنادا لذات المتحدث سيدشن بشير درايس مخرج فيلم "العربي بن مهيدي" محور "لقاءات المدينة" حيث سيتطرق خلال هذا اللقاء لمسيرته الفنية و لواقع السينما بالجزائر.

فيما سيستضيف " المنتدى أالفوروم" أكاديميين من مختلف المجالات سيتناولون قضايا تهم المجتمع القسنطيني و الوضع الذي آلت إليه مدينة الصخر العتيق ليفسح المجال فيما بعد للنقاش مع الجمهور الحاضر.

كما تحدث السيد ياعو عن المشاركة المرتقبة لعدة شخصيات أخرى خلال اللقاءات المقبلة لهذه التظاهرة حيث سيحل المؤرخ الفرنسي بن يامين ستورا ضيفا في ال30 سبتمبر المقبل للحديث عن طفولته بهذه المدينة التي شهدت مولده و مساره المهني و إنجازاته.

و ينقسم المحور الثالث " مجانين كافي ريش" لثلاثة أنشطة أولها " ضيف الأسبوع "، حيث ستتم استضافة شخصية في مجال الإعلام للحديث عن الواقع الراهن داخل و خارج الجزائر خلال أسبوع، فيما خصص المحور الثاني "بكل حرية" للنقاش بين الضيوف الرئيسيين و الجمهور و تبادل وجهات النظر حول الفعل الثقافي بقسنطينة، فيما سيخصص المحور الثالث لعرض مختلف الطبوع الموسيقية القسنطينية.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية "نوميديا فنون" قد تأسست في 2007 من أجل تنشيط الفعل الثقافي بمدينة الصخر العتيق و التعريف بتراثها، حيث تضم 5 لجان "مجانين المطالعة" و "السينما" و "المسرح" و "الموسيقى" و "الطبيعة".